SEK-Einsatz bei Einbrecher-Ring: Waffen und Drogen gefunden

Die Berliner Polizei hat unter Einsatz von SEK-Kräften mehrere Objekte in Berlin und Brandenburg durchsucht. Wie die B.Z. berichtete, stürmten bewaffnete Beamte des SEK am Freitagmorgen gegen sechs Uhr ein Haus in der Schönefelder Chaussee in Altglienicke (Berlin Köpenick). An der Durchsuchung seien auch Sprengstoffspezialisten des LKA beteiligt gewesen.

Laut Polizei seien sechs Durchsuchungsbeschlüsse angeordnet worden, unter anderem in Alt-Glienicke, Tegel, Marzahn und in Schwedt/Oder. Die Ermittlungen beträfen eine Frau im Alter von 22 Jahren, drei Männer im Alter von 25, 38 und 42 Jahren sowie drei Männer im Alter von 32 Jahren. Ihnen werde vorgeworfen, im Juli 2020 einen Wohnungseinbruch verübt und anschließend mit gestohlenen Dokumenten mehrmals in Elektronikmärkten eingekauft zu haben.

Des Weiteren seien die 22-Jährige, einer der 32-Jährigen, der 38-Jährige und der 42-Jährige bereits im Februar dieses Jahres in einem gestohlenen Auto angetroffen worden. Dabei seien Beweise zum Wohnungseinbruch sowie unter anderem eine scharfe Granate gefunden worden.

Bei den Durchsuchungen am Freitagmorgen seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei mit, darunter Drogen, Dokumente, elektronische Geräte, Werkzeuge, Schreckschusswaffen sowie ein Gewehr. Die Festgenommenen seien nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. An den Maßnahmen seien rund 120 Polizisten aus Berlin und Brandenburg beteiligt gewesen. Die Ermittlungen dauern laut Polizeiangaben an.