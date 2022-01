Streit eskaliert – 38-jähriger in Neukölln mit Messer verletzt Am Samstagabend ist in Neukölln ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Laut Berliner Polizei seien gegen 19 Uhr zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen vor einem Café an der Pannierstraße in Streit geraten. Als die Männer handgreiflich wurden, haben sich weitere Männer beteiligt, wobei ein 38-Jähriger verletzt wurde. Die alarmierte Einsatzkräfte fanden ihn mit Schnittverletzungen am Oberschenkel vor, woraufhin er in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt wurde.

In der Nähe des Lokals hielten die Einsatzkräfte dann einen Mercedes an und nahmen drei Insassen, 21, 27 und 28 Jahre alt, als mutmaßliche Tatbeteiligte fest. Der 27-Jährige hatte Verletzungen an der Hand und wurde ambulant behandelt. Die drei Männer wurden nach Aufnahme ihrer Personalien wieder entlassen. Ermittlungen zu Hintergründen des Streits und zum Tathergang laufen.