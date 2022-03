Wohn- und Geschäftshaus brennt in Alt-Treptow - Autos brennen in Moabit

In Berlin hat es in der Nacht zu Freitag erneut mehrere Brände gegeben. In einem Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Alt-Treptow brannte es, Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war am Freitagmorgen in einem der Geschäftsräume im Erdgeschoss des fünfstöckigen Hauses in der Kiefholzstraße ausgebrochen. Dort abgestellte Gegenstände waren aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bewohner in den Wohnungen darüber hatten den Rauch wahrgenommen - sie riefen die Feuerwehr, die den Brand löschte.

In Moabit brannten in der Nacht zwei Autos. Menschen wurden auch hier nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die in der Straße Alt-Moabit abgestellten Wagen hatten aus noch ungeklärter Ursache am frühen Freitagmorgen Feuer gefangen. Deren Motorraum brannte aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereits in der vergangenen Nacht hatte es mehrere Brände in Berlin gegeben, unter anderem in einer Großsiedlung in Spandau. (dpa)