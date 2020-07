Wagen der armenischen Botschaft angezündet

Bei dem am Morgen bereits vermeldeten Autobrand in Westend handelte es sich um einen Botschaftswagen, der in der Nußbaumallee abgestellt war, wie die Polizei inzwischen mitgeteilt hat. Offiziell machte sie keine Angaben, um welche Botschaft es sich handelt. Nach Tagesspiegel-Informationen gehört der Wagen jedoch zur armenischen Botschaft, die als einzige direkt an der Nußbaumallee liegt. Wie ein Polizeisprecher sagte, bemerkte ein Botschaftsmitarbeiter gegen 0.20 Uhr Flammen an dem BMW und wählte den Notruf. Der Wagen erlitt dennoch einen Totalschaden. Da es sich um ein Botschaftsfahrzeug handelt und somit ein politisches Motiv möglich erscheint, hat der Polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bereits gegen 21 Uhr am Mittwochabend ging zudem in Neukölln ein Wagen in Flammen auf. Eine Passantin hörte einen lauten Knall in einem Parkhaus in der Straße Am Eichenquast. Kurz darauf sah sie Rauch aufsteigen. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten einen Opel, der erheblich beschädigt wurde. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Zusammen mit einem weiteren Brand in Lichtenberg nach Mitternacht wurden somit in der vergangenen Nach drei Autos in Berlin angezündet.