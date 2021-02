Mehrere zehntausend FFP-2-Masken aus Transporter in Britz gestohlen

In Berlin-Neukölln sind mehrere zehntausend FFP-2-Masken aus einem Transporter gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, rief ein 57-jähriger Fuhrunternehmer die Beamten gegen 15.30 Uhr in die Parchimer Allee in Britz, nachdem er dort festgestellt hatte, dass eine Lieferung mehrerer zehntausend Masken aus dem Transporter entwendet worden war. Die Lieferung hatte er am Freitag im Landkreis Dahme-Spreewald abgeholt, sie am Sitz seiner Firma in den Transporter umgeladen und den Wagen verschlossen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Lieferung sollte am morgigen Montag an eine Firma in Bayern gehen. Nun ermittelt die Polizei, wie der oder die unbekannten Täter das Fahrzeug öffneten und die Masken stehlen konnten.