Radfahrer auf Fahrradstreifen angefahren und schwer verletzt

Drei Radfahrer sind bei Unfällen in Berlin schwer verletzt worden. In Prenzlauer Berg wurde eine 15-Jährige am Dienstagnachmittag auf einem Fahrradstreifen von einem Auto angefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach kreuzte das Auto auf der Danziger Straße den Fahrradschutzstreifen, um in eine Parklücke einzufahren. Laut Polizei waren beide in dieselbe Richtung unterwegs. Die Jugendliche stürzte zu Boden und verletzte sich schwer an Kopf und Schulter. Sie wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.



In Pankow stieß laut Polizei ein Auto mit dem rechten Außenspiegel gegen eine Radfahrerin und fuhr einfach weiter. Nach Angaben von Augenzeugen wollte der Wagen die 62 Jahre alte Radlerin in der Pasewalker Straße überholen. Bei dem Zusammenstoß riss der Spiegel ab. Die Radfahrerin stürzte und zog sich mehrere Prellungen zu. Sie kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Außenspiegel wurde beschlagnahmt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Auto.



In Zehlendorf zog sich ein 59-jähriger Radfahrer bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwere Kopfverletzungen zu. Nach Angaben der Polizei wollte der Radfahrer am Dienstagabend auf der Potsdamer Straße dem Tretrollerfahrer ausweichen, als dieser ihm auf dem Radweg entgegenkam. Dabei sei der Radfahrer mit der linken Pedale gegen einen Baum geraten und zu Boden gestürzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)