Wieder brennen Autos in Berlin

Wieder haben in der Nacht in Berlin Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen am Mittwochmorgen an der Boppstraße in Berlin-Kreuzberg zwei Transporter und ein Auto in Flammen. Nur wenig später brannte unweit davon in der Lachmannstraße ein Hybrid-Wagen.

Später hatte zudem ein Kleinbus an der Obentrautstraße Feuer gefangen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache der Brände war zunächst noch nicht bekannt. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus. (dpa)