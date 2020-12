Zwei Großbrände in Brandenburg

Eine Lagerhalle in Bad Freienwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) hat am Mittwochmorgen Feuer gefangen. Dies teilte die Regionalleitstelle Oderland mit. Da sich die Halle für Schwimmbadbedarf in einem Gewerbegebiet befindet, bestand zunächst keine Gefahr für Menschen. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten an. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr bat die Anwohner daher, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Bei einem weiteren Brand am Dienstag in einer Lagerhalle in Leegebruch (Landkreis Oberhavel) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden. Ein Mitarbeiter der Firma, die auf dem Gelände Mörtelbehälter aus Kunststoff herstellt, kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Klinikum, wie die Polizei mitteilte. Die Halle wurde bei dem Feuer am Dienstagabend so stark beschädigt, dass sie einsturzgefährdet ist. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung gebeten, die Fenster zu schließen. Auch ein benachbarter Supermarkt wurde evakuiert, an ihm entstand kein Schaden. Das Feuer konnte nach Polizeiangaben bis zum späten Dienstagabend gelöscht werden. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. (dpa)