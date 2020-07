Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd in Neukölln, bei der Polizisten zweimal auf ein flüchtendes Auto schossen, hat sich herausgestellt: Der 32-jährige Fahrer, bei dem es sich um einen Serben handelt, wurde mit vier Haftbefehlen gesucht. Dabei ging es unter anderem um Drogendelikte, zudem sollte der Mann abgeschoben werden.

Auch darüber hinaus ist der Fahrer polizeibekannt - etwa wegen Einbruchs, Diebstahls, Betrugs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Erpressung. Er hat nach Angaben der Polizei keinen festen Wohnsitz.

Der BMW, in dem der Mann sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte, war Anfang Mai in Greifswald verkauft worden. Ob der Wagen dem Serben gehört, ist unklar. Der Wagen wurde deshalb vorerst sichergestellt.

Im Auto fanden die Ermittler auch einen gefälschten Pass. Am Freitagnachmittag kursierten zudem Hinweise auf eine höhere Summe Bargeld, die in dem Wagen gefunden worden sein sollen - der Tagesspiegel hatte ebenfalls darüber berichtet. Diese Meldungen wies die Polizei nun als Spekulation zurück. Auch einen Zusammenhang zur organisierten Kriminalität konnten die Ermittler bislang nicht feststellen.

Bei der Polizeikontrolle gab er plötzlich Gas

Die Verfolgungsjagd trug sich am Donnerstagmittag in der Neuköllner Hermannstraße zu. Der Fahrer wollte sich einer Verkehrskontrolle in der Hermannstraße auf der Brücke über die S-Bahn entziehen. Zunächst ließ er sich in die Kontrollstelle leiten und stoppte auch kurz. Doch dann sei er plötzlich direkt auf die Einsatzkräfte zugefahren und geflüchtet, hieß es.

Zwei Einschusslöcher auf dem BMW mit dem Kennzeichen Greifswald. Foto: privat

Auf der Fluchtfahrt verursachte der Mann laut Polizei an der Kreuzung Hermann-, Ecke Siegfriedstraße einen Verkehrsunfall. In der Silbersteinstraße musste er dann wegen einer roten Ampel stoppen. Schließlich habe er versucht, zwischen zwei Fahrzeugen zu wenden, und diese dabei beschädigt.

Zwei Schüsse in die Motorhaube

Wie auch auf Videos zu sehen ist, feuerte ein Polizeibeamter in dieser Situation zwei Schüsse auf das Fahrzeug ab - in die Motorhaube. Der Fahrer ließ sich davon nicht stoppen und versuchte weiter in Richtung Hermannstraße zu flüchten.

Dabei steuerte der 32-Jährige den Wagen in andere Fahrzeuge, darunter ein BVG-Bus. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video eines Anwohners zeigt, wie der Mann aus der Beifahrertür kletterte. Zwei Polizisten in Warnwesten sowie drei weitere Männer folgten dem Mann, der nun zu Fuß flüchtete.

Ein 50 Jahre alter Passant habe den Serben dann an der Kreuzung Silberstein-, Ecke Walterstraße ergriffen und zu Boden gebracht, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte nahmen den 32-Jährigen schließlich fest. Der Passant erlitt durch sein Eingreifen leichte Verletzungen am Knie und am Ellenbogen.

Der Mann flüchtete zu Fuß, wurde aber kurz darauf von der Polizei gestoppt. Foto: privat

Wie die Polizei erklärte, habe sich der Serbe beim Zusammenstoß mit den anderen Autos verletzt, eine ambulante Behandlung im Krankenhaus habe aber ausgereicht, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Vorwürfe, es geht um gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht. Auch der Schusswaffengebrauch der Beamten wird standardmäßig untersucht.

Wegen des Polizeieinsatzes kam es rund um die Hermannstraße am Donnerstagmittag zu einem Verkehrschaos: Der Schienenersatzverkehr der S-Bahnlinien S41 und S42 musste umgeleitet werden. Der Bahnhof Hermannstraße wurde nicht angefahren. (mit dpa)