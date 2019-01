Am Samstagnachmittag wollte ein Unbekannter in Prenzlauer Berg eine Tankstelle überfallen. Er bedrohte den 19-jährigen Angestellten mit einem Küchenmesser und forderte Geld aus der Kasse. Dieser aber war nach eigenen Angaben starr vor Angst und konnte sich einige Sekunden nicht bewegen – was den Räuber offenbar so sehr verwirrte, dass er ohne Beute die Flucht ergriff. Tsp

