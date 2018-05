Rund um den Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg wurden in der Nacht auf Montag Brandanschläge auf Autos verübt. An drei Stellen rund um den Platz sind Pkw angezündet worden, dabei wurden 14 Autos beschädigt, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei mitteilte. Die Pkw zeichnen sich durch nichts Besonderes aus.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat bereits zwei 26-jährige Tatverdächtige festgenommen. Weil die Ermittler ein politisches Motiv vermuten, wurden die beiden dem Staatsschutz übergeben.

Möglicherweise hängt der Anschlag mit den "Chaostagen" zusammen, die Linksautonome für die vergangenen vier Tage angekündigt hatten. Dabei ging es vor allem um die Rigaer Straße, wo es immer wieder zu Randale kommt, Autos angezündet werden und Linksautonome Polizisten angreifen. Konkret geht es um eine Räumungsklage gegen die Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße 94, die an diesem Montag vor dem Landgericht verhandelt wird. Tsp