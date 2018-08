Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte sie mit einem Motorradfahrer zusammen. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, ging der Notruf um 8.20 Uhr ein. Die Fahrbahn war zwischen Danziger Straße und Marienburger Straße in Richtung Mitte gesperrt und wurde mittlerweile wieder freigegeben. Wie es zu dem Zusammenprall kam, ist noch nicht klar. Der Verkehrsermittlungsdienst ist vor Ort. (Tsp)