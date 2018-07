In Prenzlauer Berg war am Mittwoch das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei im Einsatz, weil jemand einen Schuss aus einer Wohnung abgegeben haben soll. Laut einem Tweet der Polizei Berlin handelt es sich dabei um einen "verwirrten Mann", der sich in einer Wohnung in der Andersenstraße befand.

Demnach sei es beim Notzugriff zu Schüssen vom SEK gekommen, wobei der Mann verletzt wurde. Ein Notarzt habe ihn versorgt, der Verletzte komme nun ins Krankenhaus. Ob der Mann scharf geschossen hat, ist derzeit noch nicht klar. Die Polizei gehe von einer Schreckschusspistole aus, sagte ein Sprecher gegenüber der "Morgenpost".

Die Bornholmer Straße war für mehrere Stunden in Richtung Gesundbrunnen zwischen Bergener Straße und Björnsonstraße gesperrt. Tsp