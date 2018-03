Das Polizeipräsidium präzisierte am Montag Angaben vom Vorabend. Demnach wurden 14 Polizistinnen und Polizisten bei einer Demonstration verletzt, die am Sonntag in Kreuzberg stattfand. Unter dem Motto „Schluss mit den Angriffen auf Afrin! Freiheit für Abdullah Öcalan“ hatten sich gegen 15 Uhr mehrere Hundert Menschen am Oranienplatz versammelt.

Bei der Demo kam es immer wieder zu Rangeleien und Wortgefechten zwischen Türken und Kurden. Nach einer Zwischenkundgebung mit Redebeiträgen an der Rudi-Dutschke-Straße lief der Aufzug durch die Charlottenstraße. Als dort aus einem Haus heraus eine türkische Nationalflagge geschwenkt wurde, eskalierte die Lage. Demonstranten warfen Steine und Flasche auf das Wohnhaus und auf die Einsatzkräfte.

Die Polizei nahm mehrere Gewalttäter fest. Als Protest gegen die Festnahmen setzten sich die Kurden auf die Straße. Erst gegen 18 Uhr erreichte die Demo den Endplatz am U-Bahnhof Stadtmitte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die festgenommenen vier Frauen und sechs Männer entlassen. Gegen sie wird wegen schweren Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die leicht verletzten Polizisten verblieben im Dienst.

Die Gewerkschaft der Polizei verurteilte die erneuten Attacken auf Polizisten. "Wir sind es langsam aber sicher leid, jede Woche aufs Neue darüber sprechen zu müssen, dass ein Rechtsstaat anscheinend kein Mittel gegen mindestens 7.046 attackierte Kolleginnen und Kollegen in nur einem Jahr findet", schrieb GdP-Sprecher Benjamin Jendro auf Twitter.

Am Montag ist bereits eine weitere kurdische Demo in Berlin angemeldet.

Wegen des Vorrückens der türkischen Armee auf die kurdische Stadt Afrin gab es am Wochenende deutschlandweit Proteste und Brandanschläge.