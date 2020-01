In Adlershof kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw, berichtet die Polizei. Der 67-jährige Mann überquerte mit seinem Rad schräg die Oberspreestraße, als ihn der Wagen erfasste, wie die Polizei mitteilte.

Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Erst am Mittwoch ereignete sich ein schwerer Unfall am Kottbusser Tor, bei dem eine Radfahrerin von einem abbiegenden Laster erfasst wurde und ums Leben kam. Die 68-Jährige fuhr auf dem Radweg. Gegen den 54 Jahre alten Lkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Frau war die erste tote Radfahrerin dieses Jahres in Berlin.

Am Donnerstag fand am Unfallsort um 17:30 eine Mahnwache statt. Laut Angaben der Polizei versammelten sich rund 300 Leute in Höhe der Reichenbergstraße, um der toten Radfahrerin zu gedenken. Tsp