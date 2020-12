Ein Auto ist in Berlin-Biesdorf gegen einen massiven Ampelmast geprallt - dabei kam ein Mensch ums Leben.

Der Wagen war in der Nacht zum Donnerstag nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 1 unterwegs, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. Die Bundesstraße führt als zentrale Verkehrsachse mitten durch den historischen Kern des Ortsteils im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

[In unserem Leute-Newsletter berichten wir an jedem Dienstag aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Hier geht's zur kostenlosen Bestellung: leute.tagesspiegel.de]

Auf Höhe der Tychyer Straße, vor einem Baumarkt, krachte der Wagen gegen den Ampelmast, der durch die Wucht des Aufpralls umfiel. Ein Mensch starb noch an der Unfallstelle. Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht, die Ermittlungen dauerten in der Nacht an. (Tsp, dpa)