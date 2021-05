Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Berlin-Neukölln sind zwei unbeteiligte Senioren schwer verletzt worden. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Newsblog.]

Ein 34 Jahre alter Mann soll sich am Freitagabend mit einem anderen Wagen auf dem Buckower Damm im Ortsteil Britz „mit sehr hohem Tempo“ ein Rennen geliefert haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Fahrzeuge waren demnach aus Richtung Gutschmidtstraße kommend in Richtung Johannisthaler Chaussee unterwegs.

Der Mann sei dann kurz hinter der Einmündung des Steinträgerwegs auf das Auto eines 82-jährigen Fahrers und einer 81 Jahre alten Beifahrerin geprallt. Beide Senioren kamen mit schweren Rumpfverletzungen ins Krankenhaus.

Der mutmaßliche Raser musste demnach mit einer Prellung am Kopf und einer Schnittverletzung nur ambulant behandelt werden. Die Polizei beschlagnahmte seinen Wagen und den Führerschein.

Die zweite am Rennen beteiligte Person habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, hieß es weiter. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Identifizierung des zweiten Rasers liefen. (Tsp, dpa)