In der Nacht zu Sonntag wurde eine Frau in der U-Bahnlinie 8 auf Höhe des Bahnhofs Schönleinstraße angegriffen und rassistisch beleidigt. Gegen 1.30 Uhr schlug ein Mann der 34-Jähirgen mit der Faust ins Gesicht und beschimpfte sie. Die Frau verließ die Bahn und zeigte die Tat später bei der Polizei an. Wie schwer sie durch den Angriff verletzt wurde, war unklar, da sie eine ärztliche Behandlung ablehnte. Der Angreifer fuhr mit der Bahn weiter und ist nach Polizeiangaben noch nicht gefasst. (Tsp)