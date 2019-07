Der 34-jährige Verdächtige wurde in Bulgarien auf Veranlassung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin festgenommen und wird nun nach Deutschland überstellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Twitter mit.

Mitte Oktober 2018 haben fünf Maskierte einen Geldtransporter nahe dem Alexanderplatz überfallen. Die Täter hatten am 19. Oktober in der Schillingstraße in der Nähe des Alexanderplatzes einen Geldtransporter gestoppt und mit zwei Wagen eingekeilt. Dann bedrohte die Bande die Besatzung des Geldtransportes mit Schnellfeuerschusswaffen. Nachdem sie die Tür des Transporters aufgebrochen hatten, entwendeten sie eine hohe Summe Bargeld und flüchteten. Ein Polizeiwagen, der die Verfolgung aufnahm, wurde aus einem der Fluchtfahrzeuge beschossen. Einen Teil des Geldes hätten die unbekannten Täter noch am Tatort verloren und den anderen Teil mussten sie nach einem Unfall in Kreuzberg in einem der beiden Fluchtwagen zurücklassen.

Im Dezember 2018 fasste die Polizei zwei Verdächtige, unter anderem den Logistiker der Bande. Der 38-Jährige und 33-Jährige sitzen in Untersuchungshaft. Die Täter werden der organisierten Kriminalität zugerechnet, es gebe Verbindungen zu deutsch-arabischen Clans, hieß es aus Ermittlerkreisen. (Tsp)