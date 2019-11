Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen in Friedrichshain eine Bank überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungstand soll ein unmaskierter Mann gegen 9.40 Uhr die Bank in der Frankfurter Allee betreten haben. Er erweckte den Eindruck, eine Waffe zu haben und bedrohte daraufhin die 48-jährige Kassiererin, die ihm daraufhin Geld aushändigte.

Der Täter konnte anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung entkommen. Die Bankangestellte wurde in ein Krankenhaus gebracht, um dort wegen des Verdachts auf Schock behandelt zu werden. Das Raubkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.