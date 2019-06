Ein mysteriöser Raubüberfall hat sich am Sonntagabend am Alexanderplatz abgespielt: Passanten brachten einen 17-Jährigen mit Stichverletzungen in eine Klinik. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er vor einem Geschäft plötzlich von Unbekannten besprüht worden sei – er konnte sich jedoch nicht erinnern, was danach geschah, stellte aber fest, dass ihm Geld fehle. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes. Die Hintergründe sind unklar. (Tsp)