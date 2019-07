Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag zwei junge Männer in einem Imbiss in Reinickendorf beraubt. Laut Polizei sollen die beiden Brüder – 16 und 18 Jahre alt – in dem Imbiss in der Scharnweberstraße an einem Spielautomaten gespielt haben. Dort sollen sie gegen 3.45 Uhr von den Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht worden sein. Die Täter forderten die Herausgabe des erspielten Geldes und flüchteten mit der Beute. Ein Raubkommissariat ermittelt. (Tsp)