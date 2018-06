Hintergrund der Razzia ist ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs. Im Januar waren Aktrivisten in das Haus der Bundespressekonferenz eingedrungen und hatten dort gegen Waffenlieferungen in die Türkei protestiert. Auf Twitter veröffentlichte die linksextremistische Szene bislang nur diese Meldung: "Heute morgen haben Bullen die Scharni 38 in #Berlin #Friedrichshain gestürmt. Es wurde niemand mitgenommen und es geht allen den Umständen entsprechend ok. Bitte streut keine Gerüchte." Die Scharnweberstraße 38 ist ein Wohnprojekt in Friedrichshain. Welche Objekte außer der "Scharni" noch durchsucht wurden, ist unklar. Bekannte Szenehäuser wie die Rigaer 94 waren nicht betroffen. Die Staatsanwaltschaft will gegen Mittag mehr Angaben machen.