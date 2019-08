Seit den frühen Morgenstunden finden in Berlin umfangreiche Razzien von Hauptzollamt und Bundespolizei statt. "Bei den Kontrollen geht es vor allem darum, Beweise zu sichern", sagte Michael Kulus, Sprecher des Hauptzollamtes Berlin, auf Nachfrage.

Schwerpunkte der Durchsuchungen in über 100 Baustellen, Geschäftsräumen und Steuerberaterbüros seien Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Via Twitter teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Morgen mit, es gehe außerdem um den Verdacht auf Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung und das bandenmäßige Einschleusen von Ausländern im Baugewerbe. Bei dem Einsatz sind über 1900 Beamte aller 41 deutschen Hauptzollämter im Einsatz, zusammen mit Beamten der Ausländerbehörde und der Bundespolizei.

Berlin sei der Schwerpunkt des Einsatzes, sagte Kulus, weitere Durchsuchungen fänden in Sachsen-Anhalt und Brandenburg statt. Festnahmen habe es bislang keine gegeben, auch stünden keine Haftbefehle durch die Staatsanwaltschaft aus. Noch den ganzen Tag soll der Großeinsatz andauern.

Wie die dpa unter Berufung auf das Hauptzollamt berichtet, werden Räume in Falkensee in Brandenburg sowie Dessau und Halle in Sachsen-Anhalt durchsucht.

Federführend bei den Ermittlungen ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Diese führt regelmäßig Kontrollen durch, ob und wie Arbeitgeber Mindestlöhne und ihre sozialversicherungsrechtlichen Pflichten einhalten.

Im vergangenen Jahr führte das Hauptzollamt Berlin 1600 solcher Prüfungen durch, daraus resultierten 4100 Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat und 1200 wegen Ordnungswidrigkeiten. Insgesamt wurde 2018 durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit eine Schadenssumme von rund 88,6 Millionen Euro ermittelt.

Arbeitsausbeutung stellt das zweitgrößte Deliktfeld im Zusammenhang mit Menschenhandel dar, wie aus dem Lagebild des Bundeskriminalamtes hervorgeht. Betroffen davon sind überwiegend Männer, die allermeisten arbeiten im Baugewerbe, danach folgt die Gastronomie. Menschenhandel gilt als das weltweit am schnellsten wachsende Kriminalitätsfeld. (mit dpa)