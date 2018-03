Bei einem Unfall am Donnerstag wurde eine Rollerfahrerin in Marzahn schwer verletzt. Ein 40-Jähriger soll mit seinem Transporter gegen 16.15 auf der Landsberger Allee - aus Hellersdorf kommend - unterwegs gewesen sein, als er bei Grün die Kreuzung zur Marzahner Promenade befuhr. Dort überquerte eine 38-jährige Elektroroller-Fahrerin bei Rot die Fußgängerfurt der Landsberger Allee, prallte gegen das Fahrzeug und wurde von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.