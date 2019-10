Ein 77-Jähriger ist wenige Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Schmargendorf an den Unfallfolgen verstorben. Am Abend des 16. Oktober hatte ein 43-jähriger Motorrollerfahrer nach bisherigen Erkenntnissen die Berkaer Straße in Richtung Hohenzollerndamm befahren. In Höhe des Berkaer Platzes soll der 77-jährige Fußgänger auf die Fahrbahn getreten sein, um diese zu überqueren.

Trotz einer Gefahrenbremsung habe der Rollerfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Roller sei durch die nasse Fahrbahn weggerutscht und gegen den Fußgänger geprallt, teilte die Polizei mit. Der 77-Jährige wurde an Kopf und Armen verletzt und verstarb am Donnerstag im Krankenhaus. (tsp)