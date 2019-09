Der S-Bahn-Verkehr zum Flughafen Schönefeld war am Mittwochmorgen gestört. Betroffen waren die Linien S45 und S9. Nun fahren die Linien wieder durchgehend, am S-Bahnhof Altglienicke entfällt der Halt weiterhin. Die S-Bahn weist via Twitter auf die BVG-Buslinien 260 und 160.

Grund war ein Notarzteinsatz am S-Bahnhof Altglienicke. Demnach fuhren die Linie S45 nur zwischen Südkreuz und Schöneweide, die S9 von Spandau bis Grünau. (dpa/Tsp)