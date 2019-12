Wegen eines Schienenbruchs im Nord-Süd-Tunnel kommt es am Samstagmittag zu Verkehrseinschränkungen bei der S-Bahn in Berlin-Mitte. Betroffen sind nach Angaben der S-Bahn die Linien S1, S2, S25 und S26, wo es zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann.

Der Defekt befindet sich im Gleis zwischen den Bahnhöfen Oranienburger Straße und Friedrichstraße, teilte die S-Bahn mit. Die S25 fährt nicht zwischen Nordbahnhof und Hennigsdorf, zwischen Wannsee und Potsdamer Platz sowie zwischen Oranienburger Straße und Frohnau fährt die S1 im Zehn-Minuten-Takt.

Die S2 fährt zwischen Blankenfelde und Potsdamer Platz sowie zwischen Nordbahnhof und Bernau. Zwischen Lichtenrade und Potsdamer Platz sowie zwischen Gesundbrunnen und Buch gibt es einen Zehn-Minuten-Takt.

Auch bei der BVG gibt es Einschränkungen: Wegen Bauarbeiten hält die U2 seit Anfang Oktober bis Oktober 2020 nicht am Potsdamer Platz in Fahrtrichtung Ruhleben – in Fahrtrichtung Pankow allerdings schon. Hier wird ein neuer Bahnsteig gebaut. Nach den Bauarbeiten wird die andere Bahnsteigseite erneuert. (Tsp)