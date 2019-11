Im St. Joseph Krankenhaus in Berlin-Tempelhof kam es am Dienstag zu einer Schlägerei unter Familienangehörigen. Den Ermittlungen zufolge gerieten mehrere Männer gegen 15.50 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Die Auseinandersetzungen verlagerten sich im weiteren Verlauf auf die Straße, wobei die Zahl der beteiligten Männer auf 30 anstieg.

Der Älteste der Gruppe, ein 43-Jähriger, versuchte vergeblich auf seine Verwandten einzuwirken. Um die sich prügelnden Beteiligten zu trennen, mussten die Einsatzkräfte teilweise Reizgas einsetzen. Ein 22-Jähriger erlitt Augenreizungen, die vor Ort behandelt wurden. Zwei Polizisten erlitten ebenfalls Augenreizungen.

Nachdem die Personalien von einem Großteil der beteiligten Personen festgestellt wurden, entfernten sich die Männer.

Mehr zum Thema Zu viele Besucher für Verletzten Krankenhaus in Spandau für zwei Stunden gesperrt

Laut Polizei waren insgesamt bis zu 60 Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 44 und der 35. Einsatzhundertschaft im Einsatz. Es wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs eingeleitet.