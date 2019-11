Die Auseinandersetzung fand am Freitag gegen 22.30 Uhr in der Dircksen- Ecke Grunerstraße in Mitte statt. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Die Hintergründe seien derzeit noch unklar. Eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender geriet mit einer etwa gleichaltrigen, fünfköpfigen Gruppe in Streit. Bei der anschließenden Schlägerei soll mindestens eine Person Reizgas eingesetzt haben und mit vier Begleitern kurz darauf geflüchtet sein.

Einsatzkräfte nahmen wenig später die Beteiligten im Alter zwischen 14 und 22 Jahren am S-Bahnhof Jannowitzbrücke und auf dem Ravelinplatz vorläufig fest. Ein 17-Jähriger musste wegen Augenreizungen vor Ort ambulant behandelt werden. Insgesamt drei Beteiligte erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Kopf- und Gesichtsverletzungen. Acht an der Schlägerei beteiligten Jugendlichen und Heranwachsenden wurden erkennungsdienstlich behandelt, teilweise wurden die Erziehungsberechtigten verständigt. (Tsp)