Ermittler des Zolls und des Landeskriminalamtes haben am Dienstagmorgen der Arbeit einer "professionell organisierten Shisha-Bande" aus Kreuzberg ein Ende gesetzt.

Nach Angaben der Zollfahndung, hatte die aus fünf Personen im Alter zwischen 28 und 42 Jahren bestehende Bande "den Wasserpfeifentabak in mehreren illegalen Produktionsstätten in Berlin unter katastrophalen hygienischen Umständen zusammengerührt und dann an die Shishabars ausgeliefert".

Um Verbraucher zu täuschen, sind laut den Ermittlern auch gefälschte Originalverpackungen von bekannten Sorten genutzt worden. Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

Um Verbraucher zu täuschen, seinen auch gefälschte Originalverpackungen von bekannten Sorten genutzt worden. Die Gruppe hätten den Rohtabak demnach in größeren Mengen "augenscheinlich aus Rumänien" bezogen.

[Lokale Nachrichten und Hintergründe finden Sie in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken, die Sie hier kostenlos bestellen können: leute.tagesspiegel.de]

Der Steuerschaden, der entstand, beläuft sich laut den Ermittlern auf 80.000 Euro. Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

Mehr als 120 Beamte durchsuchten fünf Wohnungen und drei Produktionsstätten und Lagerorte. Sie stellten 2,5 Tonnen Wasserpfeiffentabak sicher. Zuvor sei der Gruppierung bereits Steuerhinterziehung und gewerbsmäßige Steuerhehlerei mit fast 1,2 Tonnen unversteuerten Wasserpfeifentabak nachgewiesen worden, hieß es vom Zoll.

Der Steuerschaden, der dabei entstand, belaufe sich auf 80.000 Euro. Die Gesamtmenge von 3,7 Tonnen Tabak hätte demnach für 370.000 Konsumeinheiten gereicht. (Tsp)