Damit hatte der 29-jährige Tatverdächtige nicht gerechnet: Als er am Sonnabend gegen 16.30 Uhr still und heimlich durch die aufgebrochene Balkontür einer Wohnung an der Kurfürstenstraße in Schöneberg einsteigen wollte, stand ihm plötzlich der Mieter des Apartments gegenüber. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht, wurde aber von dem 49-jährigen Mieter verfolgt, nach kurzer Zeit eingeholt und festgehalten. Zugleich alarmierte der Verfolger die Polizei, so dass Beamte des Polizeiabschnitts 41 den 29-Jährigen vorläufig festnehmen konnten. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 führt die weiteren Ermittlungen.