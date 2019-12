In den vergangenen zwei Nächten brannten acht Fahrzeuge in Berlin, das Landeskriminalamt geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Bereits in der Nacht zu Sonnabend stand in der Thiermannstraße in Neukölln ein geparkter Mercedes in Flammen.

In Wilmersdorf hörte ein Anwohner in der Kahlstraße gegen 0.55 Uhr einen lauten Knall. Durch sein Fenster sah er einen brennenden Toyota und einen mutmaßlichen Täter, der vom Tatort flüchtete. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der Toyota seit Juni als gestohlen gemeldet.

In der Nacht zu Sonntag folgten sechs weitere Autobrände:

