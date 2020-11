Das seit mehreren Tagen vermisste zwölfjährige Mädchen aus Berlin ist wohlbehalten zurück bei seinen Eltern. Das Kind sei gesund seit Mittwochabend wieder in der elterlichen Wohnung, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anzeichen für eine Straftat gebe es nicht.

Die Polizei bat am Mittwoch die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlichte ein Foto des Mädchens. Leila habe am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr ihr Zuhause in Moabit verlassen, um zur Schule zu gehen. Dort sei sie aber nicht angekommen. (Tsp)