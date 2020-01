In der Nacht zu Dienstag erlitt ein Obdachloser in Berlin schwere Brandverletzungen – vermutlich hatte jemand zuvor sein Hosenbein angezündet. Das teilte die Polizei mit. Der 45-jährige Mann hatte im Vorraum einer Bank in Charlottenburg geschlafen.

Nach bisherigen Ermittlungen rief ein Bankkunde gegen Mitternacht die Polizei, weil er Brandgeruch bemerkt hatte und sah, dass zwei Menschen im Vorraum schliefen. Die Einsatzkräfte fanden daraufhin den 45-Jährigen, der eine Brandverletzung am Bein hatte. Zu den Helfern sagte er, dass er in dem Vorraum geschlafen habe und durch das Feuer am Hosenbein geweckt worden sei. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Den zweiten Mann trafen die Beamten allerdings nicht mehr an. Die Polizei prüft nun, ob er oder noch ein weiterer Bekannter des Opfers als mögliche Täter in Frage kommen. Der Anrufer hatte sich ebenfalls vom Tatort entfernt. (Tsp)