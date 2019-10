Eine 57-jährige Radfahrerin erlitt am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Biesdorf lebensgefährliche Verletzungen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 60-jähriger Autofahrer gegen 18.25 Uhr die Warener Straße in Richtung Rapsweg. Er wollte links in den Blumberger Damm abbog, erfasste er die Radfahrerin, die ihm aus Richtung Rapsweg entgegenkam. Die 57-Jährige stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie lebensgefährliche Verletzung an Kopf, Beinen und Rumpf. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es besteht laut Angaben der Polizei weiterhin Lebensgefahr. (Tsp)