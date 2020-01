Im Flughafentunnel Tegel (Reinickendorf) ereignete sich kurz nach 14 Uhr ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde eine männliche Person. Bei dem Unfallopfer handelt es sich um den Fahrer des Lkw, der gemeinsam mit einem Pkw an dem Unfall beteiligt war, so ein Sprecher der Feuerwehr. Der Lkw-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Aufgrund des Unfalls bildete sich auf der Bundesautobahn A111 Stau. Der Tunnel Flughafen Tegel ist stadtauswärts gesperrt. Im Zuge des Unfalls wurden Sicherheitseinrichtungen im Inneren des Tunnels stark beschädigt. Aktuell wird der Lkw aus dem Tunnel geborgen, so die Berliner Feuerwehr. Wann der Tunnel wieder freigegeben wird, konnte die Polizei bisher nicht sagen. (Tsp)