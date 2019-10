In der Nacht zu Freitag führte die Berliner Polizei mehrere Schwerpunktkontrollen im Südwesten Berlins durch. Rund 100 Beamte kontrollierten Lokale und den Verkehr im Bereich rund um die Schlossstraße in Steglitz sowie in Schöneberg-Nord. Spezialisten für Gewerbedelikte, Menschenhandel und Aufenthaltsrecht des Landeskriminalamtes, des Ordnungsamtes sowie von Zoll und Finanzamt waren im Einsatz. Parallel kontrollierten geschulte Einsatzkräfte für Drogenerkennung gemeinsam mit dem Verkehrsdienst den Verkehr, um laut Angaben der Polizei Profilierungsfahrten zu bekämpfen.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagte, seien insbesondere Shisha-Bars kontrolliert worden. Zwei Lokale wurden wegen diverser Gesetzesverstöße geschlossen und versiegelt. Es wurden bei mehreren Lokalen vielzählige Verstöße unter anderem gegen die Gaststättenverordnung, die Lebensmittelhandelsverordnung und das Nichtraucherschutzgesetz festgestellt.

Festnahmen im Bereich des Untersuchungsgebietes habe es nach bisherigem Wissensstand nicht gegeben, so der Sprecher weiter. Allerdings wurde ein Gast eines kontrollierten Lokals festgenommen, da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. (Tsp)