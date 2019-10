Ein Autofahrer hat am Sonnabendnachmittag bei einem Unfall inin Westend seine 70-jährige Lebensgefährtin schwer verletzt. Die Frau wollte ihn in den Verkehr einweisen.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, parkte kurz nach 14 Uhr ein 73-Jähriger mit einem Wagen rückwärts vom Mittelstreifen am Kaiserdamm aus und erfasste dabei seine drei jüngere Lebensgefährtin, die ihn in den Fließverkehr einweisen wollte. Anschließend fuhr der Autofahrer mit dem Wagen rückwärts weiter und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Die 70-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (tsp)