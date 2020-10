Der mutmaßliche Ku'damm-Raser ist festgenommen. Wie Berliner Generalstaatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, verhaftete ein Spezialeinsatzkommando (SEK) den 29-Jährigen am Freitagmorgen an seiner Wohnanschrift in Grunewald. Er war zuvor durch das Landeskriminalamt als Fahrer des Mietwagens ermittelt worden, der am 31. August auf dem Kurfürstendamm einen schweren Unfall mit zwei Verletzten verursacht hatte.

Eine 45-jährige Frau und ihre 17-jährige Tochter mussten an jenem Montagabend mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem der Raser mit seinem BMW ihren Kleinwagen gerammt hatte.

Wie die Polizei seinerzeit unter Berufung auf Zeugen berichtete, soll sich der Fahrer des 500 PS starken Wagens zuvor an einem illegalen Rennen mit zwei weiteren Fahrzeugen beteiligt haben. Acht Autos wurden insgesamt bei dem Unfall beschädigt.

Den Angaben der Polizei zufolge waren Mutter und Tochter gegen 21.20 Uhr in einem Ford auf dem Kurfürstendamm in Richtung Brandenburgische Straße unterwegs.

An der Kreuzung Lehniner Platz/Kurfürstendamm/Cicerostraße habe sich die 45-Jährige zum Linksabbiegen in Richtung Lehniner Platz eingeordnet. Auf der Kreuzung sei sie dabei mit einem entgegenkommenden BMW zusammengestoßen, der auf dem Ku'damm in Richtung Joachim-Friedrich-Straße fuhr, hieß es von der Polizei.

Auf der Kreuzung krachte der BMW so heftig in den kleineren Ford, dass Trümmerteile weit durch die Luft flogen und unbeteiligte Spaziergänger verletzten. Der Ford kippte auf die linke Seite.

Der Unfallfahrer und sein Beifahrer flüchteten. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen gemieteten BMW 750. Über die bundesweit tätige Mietwagenfirma konnte die Polizei zwar den Mieter ermitteln. Allerdings ließ sich zunächst nicht zweifelsfrei klären, ob er auch der Fahrer war. (Tsp)