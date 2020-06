Seit Samstag, dem 20. Juni 2020 war die junge Frau, die Medikamente benötigt, vermisst. Wie die Berliner Polizei am Sonntagmittag mitteilte, wurde die 22-jährige Frau am Samstag in Bernau angetroffen. Polizeikräfte der Polizei Brandenburg übergaben die Frau „wohlbehalten“ der Berliner Polizei, wie es in einer Mitteilung hieß.