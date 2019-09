Bei der S-Bahn kommt es am regnerischen Montagmorgen zu Verspätungen und Zugausfällen. Grund ist eine Stellwerksstörung am Hauptbahnhof, durch die drei Signale gestört sind, wie eine S-Bahnsprecherin am Morgen mitteilte. Zur Zeit fahren die Linien S3, S5, S7 und S9 nicht nach Fahrplan.

Der Zugverkehr zwischen Friedrichstraße und Tiergarten ist unterbrochen. „Ein Busnotverkehr rollt zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten“, so die Sprecherin. Alternativ können Fahrgäste auf Busse, U-Bahnen und den Regionalverkehr ausweichen.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Nach Auskunft der S-Bahn fährt die S3 zwischen Erkner und Friedrichstraße sowie zwischen Tiergarten und Spandau. Die Linie S5 verkehrt nur von Strausberg Nord/Hoppegarten bis zur Warschauer Straße.

Die S7 fährt nur zwischen Ahrensfelde und Ostbahnhof sowie zwischen Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof. Die S9 fährt zwischen Flughafen Schönefeld und Friedrichstraße sowie zwischen den Bahnhöfen Tiergarten und Spandau.

Die Ursache für die Störung ist noch nicht klar, so die Sprecherin. Techniker würden daran arbeiten, das Problem zu beheben.

Zudem kommt es am Montagmorgen auch auf den Linien S2, S25 und S26 zu Verspätungen und Zugausfällen: Grund ist eine behördliche Maßnahme zwischen Südkreuz und Yorckstraße, heißt es von der S-Bahn.

Der Regional- und der Fernverkehr der Bahn sind nicht betroffen. Ab morgen wird es wohl aber umgekehrt sein: Wegen Baumaßnahmen am Hauptbahnhof kommt es vom 10. September bis 14. Oktober zu Sperrungen beim Fern- und Regionalverkehr zwischen den Bahnhöfen Charlottenburg, Zoologischer Garten und Hauptbahnhof.