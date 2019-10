Alle Bibliotheksbesucher mussten raus: Wegen eines Wasserrohrbruchs musste die Staatsbibliothek in der Potsdamer Straße nahe dem Potsdamer Platz am Montagmorgen schließen. Wie die Bibliothek während des Betriebs um kurz vor zehn Uhr mit einer Durchsage an die Besucher mitteilte, muss der Betrieb den ganzen Tag lang eingestellt werden. Aktuell laufen die Reparaturen. Ob das Haus am Dienstag wieder eröffnen könne, ließe sich noch nicht sagen. Das teilte eine Pressesprecherin der Stabi dem Tagesspiegel mit.

Betroffen ist der Mittelteil des Gebäudes, in dem der für Besucher zugängliche Lesesaal liegt. Andere Einrichtungen, die in den südlichen und nördlichen Gebäudeteilen liegen, können ihren Betrieb fortsetzen – so zum Beispiel das Ibero-Amerikanische Institut

Menschen warten an der Garderobe in der Stabi an der Potsdamer Straße. Foto: Felix Hackenbruch

Hunderte Besucher mussten die Bibliothek verlassen. Doch viele Menschen blieben einfach an ihren Plätzen sitzen. Mitarbeiter forderten sie einzeln auf, das Haus zu verlassen. Die Stimmung vor Ort verlief zwischen ungläubig bis erbost, es kam zu langen Schlangen bei der Kleiderausgabe.

Gäste werden gebeten, auf die Staatsbibliothek Unter den Linden auszuweichen. Die Bibliothek am Potsdamer Platz hat 800 Plätze, das Haus Unter den Linden nur etwas mehr als 200. „Das wird heute ziemlich voll“, sagt die Frau, die am Eingang die Nutzer kontrolliert. Ab 1. November wird Unter den Linden umgebaut. „Hoffentlich beheben die den Wasserschaden bis dahin“, so die Frau am Einlass.

Ein Schild weist Stabi-Besucher auf die Schließung hin. Foto: Nina Breher

Die Staatsbibliothek Unter den Linden soll dann bis zum Frühjahr 2020 geschlossen bleiben. Ein Anruf in der Zentrale dort löste Schrecken bei dem Mitarbeiter aus, der ans Telefon ging: „Oh, das ist ja furchtbar, davon habe ich noch gar nichts mitbekommen.“ Nach Rückfrage in der Potsdamer Straße teilte der Mitarbeiter mit: „Ja, das ist korrekt, wir haben einen Wasserrohrbruch, das Haus an der Potsdamer Straße bleibt zu, die Ursache ist noch nicht bekannt. Was für ein Desaster.“

Die große Frage ist nun, wie schnell der Wasserschaden behoben werden kann - und ob Berlin eine Zeitlang ohne Staatsbibliothek auskommen muss. Die Schließung der Bibliothek Unter den Linden steht dem Vernehmen nach fest. Für die Staatsbibliotheken zu Berlin ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zuständig.