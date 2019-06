In Britz ist in der Nacht zu Montag ein Büro der Deutschen Wohnen beschädigt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Wohnungsgesellschaft am Montagmorgen. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge, wie zwei Unbekannte gegen 2.30 Uhr die Glasscheiben des Büros in der Fritz-Reuter-Allee beschädigten, und rief die Polizei.

Die Unbekannten sollen zudem vier Autos des Unternehmens mit roter Farbe beschmiert haben. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

Die Deutsche Wohnen steht wegen ihrer Mietenpolitik in der Kritik. Rund 77.000 Menschen unterschrieben jüngst ein Volksbegehren, das die Enteignung von Immobilienkonzernen wie der Deutschen Wohnen fordert. (Tsp)