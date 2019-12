In einen Imbiss in Friedrichshain ist Mittwochabend eingebrochen worden. Die Täter sprühten ein Hakenkreuz an eine Wand, dazu das Wort „Raus“.

Der 46-jährige Besitzer des Imbisses in der Koppenstraße entdeckte den Einbruch am Mittwoch und verständigte die Polizei gegen 21.20 Uhr, wie die Ordnungshüter am Donnerstag in der Hauptstadt mitteilten.

Der Besitzer des Ladens in der Koppenstraße verständigte gegen 21.20 Uhr die Polizei, nachdem er den Einbruch bemerkt hatte. Die Schmierereien waren demnach in grüner Farbe aufgetragen worden. In dem Fall ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, kann sich der Einbruch in der Zeit seit dem 29. November ereignet haben, der Imbiss sei derzeit nicht in Betrieb. (dpa, AFP, Tsp)