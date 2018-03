Wie das Polizeipräsidium am Sonntag mitteilte, wurde am Morgen in Steglitz ein Auto von einer mobilen Radarkontrolle erwischt. Kurz nach 9 Uhr wurde auf der BAB 103 in Höhe Joachim-Tiburtius-Brücke in Richtung Schloßstraße der Audi mit 191 km/h bei erlaubten 80 Stundenkilometern geblitzt. "Davon wird der Raser oder die Raserin wohl per Post erfahren", teilte die Polizei mit. Die Fahrt wird 680 Euro kosten, dazu kommen zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.