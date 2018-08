Bei einem Wohnungsbrand in Lankwitz ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war am Freitag um 8 Uhr morgen in die Bruchwitzstraße gerufen worden, konnte die Frau aus der brennenden Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses aber nur noch tot bergen. Auch ihre Katze starb in den Flammen.

Die Brandursache war am Nachmittag noch unklar. (Tsp)