Am achten Tag nach dem Verschwinden der 15-Jährigen Schülerin Rebecca Reusch sind bei der Berliner Polizei 48 Hinweise eingegangen. Bereits fünf Tage nachdem das Mädchen auf dem Weg zu ihrer Schule spurlos verschwand, wendete sich die Polizei mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit, die 3. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Bislang anscheinend vergebens. Jetzt mobilisiert eine der zwei älteren Schwestern Rebeccas über Instagram und Facebook unter dem #findbecci und fordert die Bevölkerung zu privaten Suchaktionen auf. Am Dienstagnachmittag wollen sich Unterstützer am U-Bahnhof Rudow im Bezirk Neukölln treffen, Flugblätter verteilen und später mit Taschenlampen die Gegend nach dem vermissten Mädchen absuchen. Auch auf sozialen Medien verteilte die Schwester den Suchaufruf, auf Instagram hat er bis Dienstag bereits knapp 20.000 Herzen bekommen.

Dort schreibt große Schwester auch: "Es ist todernst. Es geht um das Leben meiner Schwester und ich werde nicht aufgeben und so lange nach ihr suchen, bis ich meine Becci wieder in den Armen halten kann" und weiter: "Becci, wir finden dich. Wir lieben dich. Gott ist bei dir und behütet dich."

Die Berliner Polizei wollte am Dienstag die private Suchaktion der Familie nicht kommentieren.

Am Montagmorgen, den 18. Februar, macht sich die 15 Jahre alte Rebecca Reusch von der Wohnung ihrer Schwester auf den Weg zur Schule, wo sie eigentlich um 9.50 Uhr hätte ankommen sollen. Doch an der Schule in der Fritz-Erler-Allee traf die Jugendliche nie ein.

Das Mädchen ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkelblondes schulterlanges Haar. Am Tag ihres Verschwindens trug die Vermisste einen weißen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Rap Monster", dazu eine rosafarbene Plüschjacke. Sie hatte einen roten Rucksack dabei und eine blaue Jeans mit zerrissenen Knien an. Außerdem hatte sie eine große beige-rosafarbene Handtasche dabei und trug schwarze Sportschuhe der Marke Vans.

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt unter der Rufnummer 030/4664-911333 oder per E-Mail entgegen. Auch an jede andere Polizeidirektion können sich Zeugen wenden.



