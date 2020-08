Nach dem Banküberfall in Wilmersdorf am Dienstag geht die Suche nach den Tätern weiter. Die Polizei gehe von "mindestens vier Tätern" aus, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

Kurz vor Mittwochmitttag ließ die Polizei die Stadtautobahn A100 sperren - für weitere Ermittlungen, wie es hieß. Beamte sind dort mit Spürhunden im Einsatz, sagte eine Sprecherin. Wie lange die Sperrung dauert, ist nicht abzusehen.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Wextraße und Detmolder Straße. Es gibt deshalb bereits Stau.

Ein Autobrand in Neukölln Dienstagnacht hängt wohl mit dem Überfall zusammen, bei dem ein Wachmann angeschossen wurde.

Im Breitunger Weg in Britz, auf höhe einer Kleingartenkolonie, brannte gegen 1.25 ein Auto. Zeugen hörten einen lauten Knall, sahen die Flammen und alarmierten die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich hierbei um das Fluchtfahrzeug der Täter handelt. Der Audi hatte gestohlene Kennzeichen.

Täter flohen erst zu Fuß - und dann über die A100

Die Täter waren am Dienstag zuerst zu Fuß und dann in einem schwarzen Auto über die A100 entkommen. Zuvor hatten sie Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr versucht, sich mit einer Art Transporter einen Weg in die Bank in der Detmolder Straße am Bundesplatz zu rammen.

Sie fuhren in ein zum Hof gelegenes Fenster. Als ein Wachmann auftauchte, griffen sie ihn laut Polizei an. Es wurden mehrere Schüsse abgefeuert.

Der Wachmann wurde angeschossen und später in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter zündeten das Fahrzeug an, mit dem sie versucht hatten in die Bank zu fahren, und flüchteten zu Fuß und ohne Beute zur nahe gelegenen Stadtautobahn. Dort sollen sie in ein dunkles Fahrzeug gestiegen und Richtung Norden gefahren sein. Um dieses Auto soll es sich bei dem neuen Brand handeln. (Tsp, dpa)