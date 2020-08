Nach dem Banküberfall in Wilmersdorf am Dienstag geht die Suche nach den Tätern weiter. Die Polizei gehe von "mindestens vier Tätern" aus, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

Ein Autobrand in Neukölln Dienstagnacht hängt wohl mit dem Überfall zusammen, bei dem ein Wachmann angeschossen wurde.

Im Breitunger Weg in Britz brannte gegen 1.25 ein Auto. Die Polizei geht davon aus, dass es sich hierbei um das Fluchtfahrzeug der Täter handelt. Sie waren am Dienstag zuerst zu Fuß und dann in einem schwarzen Auto über die A100 entkommen.

Nähere Details gab die Pressestelle vorerst nicht bekannt. (Tsp)